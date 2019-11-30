Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'yu yalnız bıraktı

Haldun Dormen ve Göksel Kortay’ın yazdığı oyunun galasında şaşırtan bir detay dikkat çekti. Snob Magazin'in haberine göre; Neslihan Atagül, ilk kez tiyatro sahnesine çıkan eşi Kadir Doğulu'yu yalnız bıraktı. Güzel oyuncunun oyuna neden gelemediği ise bilinmiyor.

Öte yandan oyunun kadrosunda Kadir Doğulu, Hakan Eratik, Çiğdem Batur, Yeliz Şar ve İstanbul Devlet Opera ve balesi baş dansçısı Olıver Spence, Sedat Bilenler, Oytun Terzi, Murat Buyruk, Neslihan Yavuz yer alıyor.

Davetliler arasında Yeşim Ceren Bozoğlu, Nur Fettahoğlu, Sinan Engin, Ali Eyüboğlu, Oğulcan Engin Pamela, Suna Keskin, Ümit Kantarcılar, Özlem Yıldız, Okan Karacan, Volkan Severcan, Hakan Altıner, Merve Sevi, Kadir Doğulu’nun Vuslat dizisinden oyuncu arkadaşları Osman Alkaş, Erdem Akakçe, Gözde Kaya, Barış Kışlak, Pelin Uluksar bulunuyordu.