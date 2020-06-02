Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'yla röportaj yaptı! Dikkat çeken açıklamalar...

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Hadsiz adında bir online dergi çıkardı ve ilk sayısını da bugün Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yeni projesinin ilk konuğu ise oyuncu eşi Kadir Doğulu oldu. Eşinin sorularına içtenlikle cevap veren Doğuyu röportajda, sahip olduğu ve yegâne sahip çıkmak istediği, yaşamak büyütmek istediği şeyin aşk olduğunu söyledi.

Neslihan Atagül Doğulu'nun objektifine poz veren Kadir Doğulu, “Herkesin merakı giderilsin, herkes birbirini anlamış olsun, soru sorma gereği kalmasın” temennisinde bulunarak, kendisinde en beğendiği özelliğini anlattı: “Ben insanlarla arasında mesafe olan biri değilim. En beğenilesi tarafım bu olsa gerek. Kimseyle aramda mesafe olmadığını hissediyorum. Varsa da eğer onu kaldırmak için çok uğraşıyorum. Ben herhalde kimsenin arasında mesafe kalsın istemiyorum.

Doğulu, Neslihan Atagül’ün “Türk insanının en yüceltilesi tarafı nedir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Sağduyusu… Dünyada neredeyse bütün kıtaları gezdim, insanlara dokunabilecek mesafelere gidip her biriyle sohbet ettim. Gittiğimiz kamplarda yanımızda kim varsa onlarla her dilde konuşabilmek için çaba sarf ettik birlikte. Ve gördüğüm şey, bu coğrafyada yaşayan insanlarda doğuştan bahşedilmiş bir yetenek sağduyu…”