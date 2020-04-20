Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya aşkını haykırdı: Tarifsiz!
Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift, mutlu evlilikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Sefirin Kızı dizisinin koronavirüs salgını nedeniyle sete ara vermesiyle karantina sürecini eşi Kadir Doğulu ile birlikte geçiren Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından aşk dolu bir paylaşımda bulundu.
"TARİFSİZ"
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun fotoğraflarını paylaşarak "Tarifsiz" notunu düştü. Atagül'ün aşkını haykırdığı paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.