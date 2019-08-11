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  3. Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı

Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı

Neslihan Atagül ağaçtan meyve topladı, konserve yaptı

Oyuncu Neslihan Atagül, komşuları Mustafa-Övül Avkıran çiftinin bahçesindeki ağaçlardan meyve topladı ve konserve yaptı.

Eşi Mustafa Avkıran ile uzun bir süredir karavan tatilinde olan Övül Avkıran, İstanbul'daki evinin bahçesini Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çiftine emanet etti. Avkıran çiftinin bahçesiyle ilgilenen Doğulu çifti, yetişen mahsulleri de toplamayı ihmal etmedi. Ağaca çıkıp erik ve dut toplayan Neslihan Atagül, ayrıca organik meyvelerle konserve yaptı.

"MARMALATLAR ŞAHANE"

Övül Avkıran, sosyal medya hesabından Neslihan Atagül'ün fotoğraflarını paylaşarak, "Bahçemiz, meyve ağaçlarımız sahipsiz kalmadı. Çok seviniyorum. Komşuda pişer bize de düşer. Güzel, yetenekli, bir de becerikli... Marmelatlar şahane" notunu düştü.

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