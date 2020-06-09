Neşet Ertaş ile Şener Şen, 'Gönül Yarası' filminin setinde böyle tanışmış...

Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

"DÜNYA 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞİYOR"

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Bu anları yeniden paylaşan Twitter kullanıcıları ise "Bu sahnede dünya bir dakikalığına güzelleşiyor" yorumunu yaptı. Kısa sürede atılan binlerce tweetin ardından Şener Şen'in adı Twitter'da trend listesine girdi.

Halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında ileri evrede prostat kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.