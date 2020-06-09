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  3. Neşet Ertaş ile Şener Şen, 'Gönül Yarası' filminin setinde böyle tanışmış...
09 Haziran 2020 Salı 10:27 | Son Güncelleme:

Neşet Ertaş ile Şener Şen, 'Gönül Yarası' filminin setinde böyle tanışmış...

Neşet Ertaş ile Şener Şen, 'Gönül Yarası' filminin setinde böyle tanışmış...

Halk ozanı Neşet Ertaş ile usta oyuncu Şener Şen'in yıllar önce ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyayı salladı. İki sanatçının sarıldığı anlar Twitter'da trend oldu...

Şener Şen ve "Bozkırın Tezenesi" olarak da bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın ilk kez karşılaştığı anlar sosyal medyanın gündemine girdi.

"DÜNYA 1 DAKİKALIĞINA GÜZELLEŞİYOR"

2005'te vizyona giren Gönül Yarası filminin setinde Şener Şen ile karşılaşan Neşet Ertaş, kendisiyle tanışmanın verdiği mutluluğu dile getiriyor ve iki sanatçı birbirlerine sarılıyorlar. Bu anları yeniden paylaşan Twitter kullanıcıları ise "Bu sahnede dünya bir dakikalığına güzelleşiyor" yorumunu yaptı. Kısa sürede atılan binlerce tweetin ardından Şener Şen'in adı Twitter'da trend listesine girdi. 

Halk ozanı Neşet Ertaş, 25 Eylül 2012 yılında ileri evrede prostat kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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