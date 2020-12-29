Neşeli Hayat filmi bu akşam saat 20:00'da Star Tv'de izleyicisi ile buluşacak. Noel Baba kılığında bir oyuncakçıda işe giren borç batağındaki Rıza’nın umut dolu öyküsünü anlatan Neşeli Hayat, hem hüzünlendiriyor hem güldürüyor. Peki, Neşeli Hayat nerede çekildi? Neşeli Hayat konusu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm detaylar...

NEŞELİ HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Hayat, kış aylarında İstinye Park ve Reşitpaşa mahallesi ile İstanbul’un çeşitli mekânlarında çekildi.

NEŞELİ HAYAT KONUSU NE?

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!

NEŞELİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?



Neşeli Hayat filminin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier ve Rıza Akın yer alıyor.