Nescafe çekiliş sonuçları 2019 ne zaman açıklanır? Nescafe Mercedes çekiliş sonuçları sorgulama

“Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu merak edilen konular arasında yerini aldı. Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kurum tarafından belirtilen şekilde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuç tarihini öğrenmek istiyorlar. Çekilişin ardından kazanan 10 kişi Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil, 100 kişi Samsung Galaxy Note 9 almaya hak kazanacak. Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 27 Mayıs’ta duyurulacak.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Çekiliş saat 11.00’dan önce U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacak.

NESCAFE ÇEKİLİŞİNDE NELER VERİLECEK?

10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil

100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9

KAZANANLAR NEREDEN DUYURULACAK?

Kazananlar 27.05.2019 tarihinde www.nescafe.com.tr web sitesinde açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.