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  3. Nescafe çekiliş sonuçları 2019 açıklandı! Nescafe Mercedes çekiliş sonuçları isim listesi

Nescafe çekiliş sonuçları 2019 açıklandı! Nescafe Mercedes çekiliş sonuçları isim listesi

Nescafe çekiliş sonuçları 2019 açıklandı! Nescafe Mercedes çekiliş sonuçları isim listesi

Nescafe çekiliş sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Nescafe Mercedes çekiliş sonuçları 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. Belirtilen tarihlerde başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. 10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil, 100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9’un verileceği çekiliş 21 Mayıs Salı günü saat 11.00’da yapıldı. İşte detaylar…

“Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?” sorusu merak ediliyor. Nescafe çekiliş sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor.  Kurum tarafından belirtilen şekilde başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sonuç tarihini öğrenmek istiyorlar. Çekilişin ardından kazanan 10 kişi Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil, 100 kişi Samsung Galaxy Note 9 almaya hak kazanacak.  Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da yapıldı. Sonuçlar ise 27 Mayıs’ta duyuruldu. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden tam listeye ulaşabilirsiniz.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazananlar 27.05.2019 tarihinde www.nescafe.com.tr web sitesinde açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden kazananlara ulaşabilirsiniz.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Çekiliş saat 11.00’dan önce U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacak.

NESCAFE ÇEKİLİŞİNDE NELER VERİLECEK?

10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil

100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9

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