Nergis Kumbasar'dan flaş Mehmet Ali Erbil açıklaması!

Yakında dijital bir platformda ekrana gelecek olan 'Sihirli Annem' dizisinde rol alacağını ve onun görüşmelerini gerçekleştirmek için Nişantaşı'na geldiğini söyleyen Nergis Kumbasar, "Az önce onun kıyafet provasını yaptık. Dizi yıllar sonra yeni oyuncularla yola devam edecek" dedi.

Kızı Yasmin Erbil'in küçükken Sihirli Annem'i izlediğini de ifade eden ünlü oyuncu, "Kızım Yasmin, Sihirli Annem'in hastasıydı. Yayınladığı yıllarda programımızı bozup eve Sihirli Annem'i izlemeye dönerdik" şeklinde konuştu.

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında da konuştu. Kumbasar, "Durumu iyiye gidiyor. Mehmet Ali inşallah daha iyi olacak. Ben kendisini her hafta ziyaret ediyorum. İyileşip ekranlara döner mi henüz bilmiyorum" dedi.

Öte yandan Nergis Kumbasar, Exxen’de yayınlanacak Sihirli Annem’de 'Dudu' karakterini canlandıracak.