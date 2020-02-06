Neler Oluyor Hayatta'nın sunucusu Hakan Ural'dan eski partneri Seda Akgül hakkında açıklama

'Neler Oluyor Hayatta?' programı hafta içi her gün ekrana geliyordu. 3 Şubat tarihinden itibaren Ural’a Nur Tuğba Namlı’nın eşlik edeceği duyuruldu. Konu ile ilgili ilk açıklama Seda Akgül’den geldi.

SEDA AKGÜL NEDEN PROGRAMDAN AYRILDI?

Akgül, konu ile ilgili Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:Neler Oluyor hayatta programından ayrılma nedenim, programın yapımcılığını üstlenen Bloom Medya’nın patronu Uygar Ataş’ın programı bırakması ve benim sözleşmemin o şirketle olmasıdır. Şu anda ne partnerim, ne de eski patronumla herhangi bir bağım veya dostluğum kalmamıştır.Keyfi sebeplerden ve kişisel hırslardan dolayı ekmek parası ile oynayabilen insanlardan uzak durmak lazımdır . Kötülüğümü isteyenlere en güzel cevap; TRT sınavı ile başlayan, 22 yıllık meslek hayatımda eğitimim, başarılarım, insan ilişkilerim, ekrana saygım ve tecrubemdir.. Herşeyden önce beni kalplerinde ve evlerinde misafir eden izleyicilerim gelir..Bundan sonra eğitim, konuşma tarzı , tavır ve saygı kavramlarını bilen... Kendi tecrube, bilgi ve insanlık anlayışıma yakın meslektaşlarımla ve işverenlerle çalışmak dileğiyle. Hepinizi seviyorum...

Ekmekle oynayanın, ekmeği olmaz… Bugüne kadar hep ayıpsız ayrılıklar yaşadım. Artık ayıpları olanlar düşünsün….Kanal D'yi tenzih ederim.. Daha özgür, mutlu, saygılı ve sevgili projelerde buluşmak dileğiyle….Dostunuzu dost ilan edin, arkanızdan kuyu kazanların dostunuz gibi görünmesine müsaade etmeyin. En büyük zararı onlar verir. Basit bir veda ile ayrılabileceğim, çok saygı duyduğum ve yıllarımı verdiğim kanaldan henüz orada 3 aydır iş yapmakta olan insanların başarısızlığını yine ben ödemek zorunda kaldım ilk kez hakkım helal değil.

HAKAN URAL'DAN İDDİALARA YANIT

Hakan Ural, Seda Akgül'ün kendini hedef göstermesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. İşte Ural'ın o paylaşımı: