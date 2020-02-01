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  3. 'Neler Oluyor Hayatta?' programında flaş değişiklik! Hakan Ural'ın yeni partneri kim oldu?

'Neler Oluyor Hayatta?' programında flaş değişiklik! Hakan Ural'ın yeni partneri kim oldu?

'Neler Oluyor Hayatta"' programında flaş değişiklik! Hakan Ural'ın yeni partneri kim oldu"

Kanal D ekranlarında hafta içi her sabah yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta?' programında flaş bir değişikliğe gidildi.

Programa Seda Akgül veda etti, onun yerine Hakan Ural'a partner olarak Nur Tuğba Namlı geldi. Namlı, "Güzelce kaldığımız yerden devam edeceğiz.  İnşallah izleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmaz" dedi. 

Hayata dair her şeyi konuşmak için Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı'nın sunumuyla 'Neler Oluyor Hayatta?' hafta içi her gün canlı yayınla Kanal D'de.


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