'Neler Oluyor Hayatta?' programında flaş değişiklik! Hakan Ural'ın yeni partneri kim oldu?

Programa Seda Akgül veda etti, onun yerine Hakan Ural'a partner olarak Nur Tuğba Namlı geldi. Namlı, "Güzelce kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah izleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmaz" dedi.

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