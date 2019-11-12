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  3. Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar

Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar

Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar

Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Nejat İşler, hakkında merak edilenleri anlattı.

Samimi açıklamalarda bulunan Nejat İşler, sorulan sorulara şöyle yanıt verdi:

Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?

- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.

Parmaklarınız kesildi mi?

- Kesildi.

Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?

- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)

Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

- Kafana göre yaşa, boşver.

Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?

- O kadar çok pişmanlığım var ki.


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Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
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