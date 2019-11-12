Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar
Ekşi Sözlük kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Nejat İşler, hakkında merak edilenleri anlattı.
Samimi açıklamalarda bulunan Nejat İşler, sorulan sorulara şöyle yanıt verdi:
Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?
- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.
Parmaklarınız kesildi mi?
- Kesildi.
Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?
- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)
Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?
- Kafana göre yaşa, boşver.
Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?
- O kadar çok pişmanlığım var ki.