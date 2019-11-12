Parmağını kaybeden Nejat İşler'den samimi açıklamalar

Samimi açıklamalarda bulunan Nejat İşler, sorulan sorulara şöyle yanıt verdi:

Sağlığın nasıl, ikinci şansını iyi kullanıyor musun?

- Ben buna ikinci şans diye bakmıyorum. yolda bir kaza geçirdim o kadar.

Parmaklarınız kesildi mi?

- Kesildi.

Parmağınızı kaybetmek sizi nasıl etkiledi?

- Tavlada zar alamıyorum, pulları falan değiştiremiyorum. Sol elimi kullanıyorum. :)

Hayattan şu ana kadar öğrendiğiniz en önemli şey nedir?

- Kafana göre yaşa, boşver.

Şu yaşınıza kadar ki en büyük pişmanlığınız neydi?

- O kadar çok pişmanlığım var ki.