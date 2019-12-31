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  3. Necip Uysal ve Nur Beşkardeşler'in nikah tarihi belli oldu

Necip Uysal ve Nur Beşkardeşler'in nikah tarihi belli oldu

Necip Uysal ve Nur Beşkardeşler'in nikah tarihi belli oldu

Kısa bir süre önce Nur Beşkardeşler ile aşk yaşamaya başlatan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın nikah tarihi belli oldu.

Birçok meslektaşının aksine adı şimdiye ne aşk dedikodusuna ne de bir skandala karışan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, 2019'un son günlerinde Nur Beşkardeşler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

EVLENİYORLAR

Necip Uysal, kısa süre önce de Beşkardeşler ile aşkını ilan etmişti. Son olarka sevgililerin, sezon sonunda nikah masasına oturacağı iddia edildi.


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