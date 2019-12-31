Necip Uysal ve Nur Beşkardeşler'in nikah tarihi belli oldu

Birçok meslektaşının aksine adı şimdiye ne aşk dedikodusuna ne de bir skandala karışan Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, 2019'un son günlerinde Nur Beşkardeşler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

EVLENİYORLAR

Necip Uysal, kısa süre önce de Beşkardeşler ile aşkını ilan etmişti. Son olarka sevgililerin, sezon sonunda nikah masasına oturacağı iddia edildi.