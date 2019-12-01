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ABD'de ikinci eşi var

ABD'de ikinci eşi var

Nagehan Şaşmaz, boşanma davası süren eşi oyuncu Necati Şaşmaz hakkında suç duyurusunda bulundu: “ABD’de Claire B. adlı bir kadınla daha evli. ABD makamlarından belgeleri istensin.”

Neslihan KESKİN - HABER MERKEZİ

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma aşamasındaki eşi Nagehan Şaşmaz, eşinin ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçunu işlediğini iddia ederek, savcılığa şikayette bulundu. Nagehan Şaşmaz, “Necati Şaşmaz, yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlemiş. Pensilvanya’da Claire B. adlı Musevi asıllı bir kadınla evli olduğu ortaya çıktı. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin istenilmesine karar verilmesini talep ediyorum” dedi. TCK’nın 230. maddesi, “Evli olmasına rağmen başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılır’ hükmünü taşıyor.


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