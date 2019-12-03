Nagehan Şaşmaz'dan yeni açıklama: Neden sakladı?

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın açıklamalarına ilişkin boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz yeni bir açıklama yaptı. Necati Şaşmaz'ın ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirten Nagehan Şaşmaz, "Necati Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken soru, bu evliliği niçin sakladığıdır" dedi.

Nagehan Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşi oyuncu Necati Şaşmaz'ın Amerikalı bir kadınla evli olduğunu iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Necati Şaşmaz da Claire B.'den 2001'de boşandığı ve iddiaların asılsız olduğunu beyan ederek avukatı Altın Mimir aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Haber içeriğinde belirtilen, müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim 2001 yılında boşanmış olup Nagehan Şaşmaz da bunu bilmektedir. Sayın basın mensuplarından Necati Şaşmaz ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan Şaşmaz'ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz" ifadelerine yer vermişti.

"NEDEN 4 YIL EVLİ KALDI"

Nagehan Şaşmaz cephesinden bu açıklamaya karşı cevap geldi. Nagehan Şaşmaz'ın avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada Necati Şaşmaz'ın ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgi ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Necati Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4 yıl evli kaldığıdır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti.

Necati Şaşmaz cephesinden iddialarla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir takım magazin gazeteleri ve sosyal medya hesaplarında müvekkil hakkında gerçeğe aykırı olarak yapılan haberler ve paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; haber içeriklerinde geçen "hileli evlilik sebebiyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması" ile ilgili olarak müvekkile ulaşmış bir tebligat olmadığı gibi suç duyurusu ile ilgili bir bilgimiz de bulunmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında yapılan tek suç duyurusu, Nagehan Şaşmaz'ın "Ağır kusurlu" olduğunu gösteren WhatsApp mesajlarının, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulmuş olması sebebiyle müvekkil hakkında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" şikayeti ile yapmış olduğu suç duyurusudur.