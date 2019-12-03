Necati Şaşmaz'ın belgeli açıklamasının ardından Nagehan Şaşmaz'dan şaşırtan yanıt

Oyuncu Necati Şaşmaz’ın boşanma aşamasında olduğu Nagehan Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde eşinin Amerika’da bir kadınla evli olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar üzerine gerçekleri belgelerle ortaya koyan Necati Şaşmaz’a, eşinden cevap gecikmedi.

'NEDEN 25 YAŞ KÜÇÜK BİR KADIN İLE ABD'DE EVLİLİK YAPTI?'

Nagehan Şaşmaz, avukatı Deniz Ketenci aracılığıyla yaptığı açıklamada; Necati Şaşmaz'ın, ABD'de evli olduğuna ilişkin bilgiye ulaştığı belirtilerek, "Müvekkilimizi şikayet hakkını kullandığı için rant peşinde koşmakla suçlayan Şaşmaz'ın öncelikle cevap vermesi gereken sorular, bu evliliği niçin sakladığı, Türkiye'de resmi makamlara neden bildirmediği, kendisinden 25 yaş küçük bir kadın ile niçin ABD'de evlilik yaptığı ve kendi sunduğu belgeye göre neden 4 yıl evli kaldığıdır" dedi.