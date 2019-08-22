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Nebahat Çehre'den Beren Saat açıklaması

Nebahat Çehre'den Beren Saat açıklaması

Usta oyuncu Nebahat Çehre, dün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Beren Saat'in sorulması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Şarkıcı Kenan Doğulu ile evliliklerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edilen Beren Saat, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından gözleri nemli bir fotoğraf karesi paylaşmıştı. Dün de Nebahat Çehre bir alışveriş merkezinde görüntülenince oyuncuya, 'Beren Saat ile buluşup dertleştiniz mi?' diye soruldu.

"BEREN BENİM KIZIM"

Nebahat Çehre sorular üzerine şöyle konuştu: "Beren benim kızım. Çok sevdiğim bir insan, onun en ufak üzüntüsü beni de üzüyor. Umarım çok mutlu olur. Hakikatten 'gözünde nem' bile olmasın. Şu sıralar çok görüşemiyoruz, aynı kuaföre gidiyoruz orada karşılaşıyoruz. ‘Görüşelim’ diye anlaşıyoruz ama işlerin yoğunluğundan dolayı bir türlü ayarlayamıyoruz. Bir dost olarak her zaman Beren’in yanındayım, bir annesi bir ablası gibi…"

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