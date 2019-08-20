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  3. Nebahat Çehre yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Nebahat Çehre yeni sezonda ekranlara dönecek mi?

Nebahat Çehre yeni sezonda ekranlara dönecek mi"

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Etiler Akmerkez'de objektiflere yansıdı. Yeni sezonda ekranlarda olup olmayacağını açıkladı.

'Aşk-ı Memnu' ve 'Muhteşem Yüzyıl' dizileriyle hala adından söz ettiren, uzun bir süredir de ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Yeni sezonda ekranda olup olmayacağı sorulan Çehre, gelen teklifleri değerlendirdiğini ancak ilgisini çeken bir proje olmadığını dile getirdi.

Ayrıca usta oyuncu, AVM turu sırasında yanına gelen hayranlarını da kırmadı, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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