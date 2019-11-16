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  3. Nebahat Çehre: 'Yalnızım çünkü seçiciyim'

Nebahat Çehre: 'Yalnızım çünkü seçiciyim'

Nebahat Çehre: 'Yalnızım çünkü seçiciyim'

Usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki akşam Beşiktaş'ta bir davette görüntülendi.

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle davete katılan en şık isimlerden biri olan Çehre, 26 yıldır hayatında kimse olmadığını dile getirdi. Bunun nedeni olarak seçici olmasını gösteren usta oyuncu, "Böyle tokat atacak bir insana daha rastlamadım. Artık yalnızlığımı bitireyim diyecek bir insanla karşılaşmadım" dedi. "Aşkın yaşı var mıdır" sorusuna karşılık da "Aşkın yaşı vardır. Ben diğer insanların yaşadıklarına saygı duyuyorum ama ben ilişkiye başka bir gözle bakıyorum" diye konuştu.


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