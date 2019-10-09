Nebahat Çehre kaç yaşında, nereli? Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre kimdir? İşte hayatı

Nebahat Çehre kaç yaşında, nereli? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En son Aşkı Memnu dizisi ile ekranların vazgeçilmezi haline gelen Nebahat Çehre Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına geliyor. İlerleyen yaşına rağmen fiziğiyle hayran bırakan Nebahat Çehre'nin yaşı, nereli olduğu merak ediliyor. İşte yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre'nin hayatı..

NEBAHAT ÇEHRE KAÇ YAŞINDA?

Hilal Nebahat Çehre (d. 15 Mart 1944, Samsun), Türk oyuncu, şarkıcı ve modeldir.

Nebahat Çehre, Samsun'da dört çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Ailenin tek kızı olan Çehre anne tarafından Gürcü, baba tarafından ise Laz kökenlidir.Beş yaşındayken ailesi İstanbul'a göç eden Çehre, 15 yaşındayken "Türkiye güzeli" seçilmiştir, fotomodellik ve mankenlik yaparken gelen teklifler üzerine 1961'de Yaban Gülüm filmi ile ilk sinema deneyimini yaşadı. 1964 yılında Yılmaz Güney'le tanışarak Kamalı Zeybek filmde rol aldı ve Çehre, 30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney'le evlenmiş, kendi deyimiyle "Ülke meselelerinden yaşama bakışına kadar her türlü konuda bakış açısı kazanmasında Yılmaz Güney'in katkısı oldu. O zamanlar ayakları yere basmayan genç kız, yani ben işin ciddiyetini Yılmaz'dan öğrendim" diyerek Güney'in deneyimlerinden çok şey öğrendiğini belirtmiştir.

Bir süre sinemadan uzak kalan Çehre, Güney'den boşanınca tekrar kamera önüne çıktı. 70'li yıllarda başlayan seks filmleri furyasında sahneye çıkarak şarkıcılık yapan Çehre, ikinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara veren Çehre, ikinci eşinden ayrıldıktan sonra televizyon dizilerinde rol almıştır. Çehre'nin "Büklüm Büklüm" adını taşıyan bir de şarkısı bulunmaktadır. Bestesi Sezen Aksu'ya ait olan şarkı için Çehre, "1980'de sevgili Sezen Aksu'nun bir şarkısını yorumladım. Yaptığım albüm ve söylediğim şarkı listelerde birinci sıraya yerleşti." demiştir.

SON DÖNEMDE YER ALDIĞI DİZİLER

2004-2006 Haziran Gecesi

2008-2010 Aşk-ı Memnu

2011-2014 Muhteşem Yüzyıl

2014-2014 Kara Para Aşk