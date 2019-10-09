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Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

Nebahat Çehre: Canan hocadan özür diliyorum

Usta oyuncu Nebahat Çehre, 2.Sayfa programının canlı yayınına bağlandı. Birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Çehre, sosyal medyada Canan Karatay’la kıyaslandığı için üzüldüğünü söyledi.

İşte Nebahat Çehre’nin açıklamalarından satır başları…

-Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum.

-Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum. Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek…

-Şişirmeye tahammül edemiyorum. Yüzümde hatlar çıkmaya başladı, çizgilerim var ama ben bu yaşı yaşamayı seviyorum. Hatlarımın gitmesini istemiyorum, ben çizgilerimle mutluyum. Yaşımı böyle yaşayayım.

-11 sene önce Paris’te germe operasyonu yaptırdım. İki sene sonra yüzümde tekrar çizgilerim çıkmaya başladı. Bizim genetiğimiz böyle aile olarak. Doktora gittim, ‘neden böyle oldu’ diye sordum. O da ‘Maalesef elastiki bir cilde sahip olmadığınız için 2 sene gider zaten… Bırakın zaten güzel kadınsınız, siz böyle yaşayın’ dedi. Yani tekrar yapmadı, o günden sonra da bir şey yaptırmadım. Çünkü estetik korkuttuğum bir şey o yüzden düşünmüyorum. Sadece botoks yaptırıyorum o kadar.

-Beni Canan Karatay’la kıyaslıyorlar. Canan Karatay bir profesör onun sözlerini dinlemek lazım tabii ki. Cilt bizim ailede genetik, karıştırmak ve karşılaştırmak bence hata. Ben Canan Hanım’a çok büyük saygı duyuyorum. Çünkü uzun eğitim almış profesör olmuş, Amerika’da bizi temsil etmiş bir insan. Güzellik çok göreceli. Güzel olup boş olmak daha kötü bir şey değil mi?

-O karşılaştırmaları görünce üzüldüm. Karatay da gayet olgunlukla karşıladı. Hiç alınganlık yapmadı, güzel cevaplar verdi. Ben kendilerine saygı duyuyorum.

-Böyle bir karşılaştırma yaptıkları için de üzgünüm ve Canan hocadan özür diliyorum. Çünkü benim çok saygı duyduğum bir kişilik. Bu zaman kadar hiç konuşmadık ama açıklamalarını takip ediyorum.

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