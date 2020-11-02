Ne virüs dinliyorlar ne deprem... Cadılar Bayramınız batsın

7 yıldır boşanma davaları devam eden Feryal Gülman ile Kemal Gülman çiftinin oğlu Aslan Gülman, Hallowen partisi verdi. Bebek’teki 245 milyon liraya satışa çıkan yalıda gerçekleşen partide yine sosyal mesafe ve maske kuralı unutuldu.

930 LİRA PARA CEZASI



Gecenin ilerleyen saatlerinde partiyi polis ekipleri bastı. İçeriden yaklaşık 270 kişi olduğu bilgisi ulaşıldı. Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi. Partiden çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 lira para cezası kesti.

Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ın oğlu Aslan Gülman, yalılarında parti verdi.

Bebek’teki partiye katılanlar sıra dışı kostüm ve makyajlarıyla dikkat çekerken maske takmadıkları gözlendi.



Arslan Gülman’ın yalısındaki partiye katılanlara polisler, çıkışta 930 TL para cezası kesti.

200 KİŞİLİK PARTİYE BASKIN



Aynı saatlerde bir başka Halloween partisi ise Kilyos’ta tertiplendi. Orman içerisinde bulunan Kilyos Garden Fiesta isimli mekânda düzenlenen partiye yaklaşık 200 kişi katıldı. Partiyi gece yarısı 04:00’de polis ekiplerinin basması sonucu müzik kapatıldı. Mekânı ön kapıdan terk edenler de oldu, arka kapıdan kaçanlar da. Madde kullanımı için de ambulansta denetim yapıldı.

Kilyos’taki partiye polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte müziğin sesi kapatıldı.