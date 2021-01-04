Ne Ariana Grande, ne Dwayne Johnson... Cristiano Ronaldo zirvede!

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo sosyal medyada bir ilke imza attı. Futbolculuk kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan ve örnek olarak gösterilen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo Instagram hesabında 250 milyon takipçi sayısına ulaşarak büyük bir rekor kırdı.



Şu anda Juventus’da forma giyen Ronaldo, Instagram’ın 382 milyon takipçili resmi hesabından sonra en çok takipçiye sahip ikinci hesap oldu. Böylece sosyal medyada dünyanın en popüler ismi olmayı başardı.

Instagram’da Ronaldo’dan sonra birçok ünlü oyuncu ve ünlü isim yer alıyor. Ariana Grande 214 milyon takipçiyle ikinci, Dwayne Johnson 209 milyon takipçiyle üçüncü, Kylie Jenner 207 milyon takipçiyle dördüncü ve Selena Gomez 200 milyon takipçiyle beşinci sırada bulunuyor.

BEĞENİ REKORU DA RONALDO'DA!

Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla beğeni rekorunu da kırmıştı. Ronaldo’nun, Diego Maradona'nın vefatı üzerine yaptığı paylaşım 19.7 milyonun üzerinde beğeni topladı. Ronaldo, 25 Kasım tarihli gönderide Arjantinli efsane futbolcuyla yan yanayken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlanmıştı.