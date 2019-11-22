Nazlıcan Arkan kimdir? Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan kaç yaşında?

Nazlıcan Arkan kimdir? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, yoğun bakıma alındı. Yeğeninin sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Ceylan "Yeğenim Nazlıcan Arkan hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin" ifadelerini kullandı. Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan kimdir? merak ediliyor. İşte yanıtı..

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.