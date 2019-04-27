Nazlı Kayı: İlk zamanlarda çok üzülüyordum ama zamanla alıştım!

İşadamı Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde Dior'un düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte gazetecilere konuşan Nazlı Kayı, sosyal medyada eleştiri alıp almadığıyla ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi: "Güzel yorumlar da alıyorum, kötü yorumlar da. İlk zamanlarda bu konuyla ilgili çok üzülüyordum ama zamanla alıştım. Çünkü o kadar kötü yorum yapan insan var ki! Ama bu onların kalbinin kirliliğini gösteriyor. Belden aşağı yorum yapanları ise blokluyorum"

Sosyetik güzel, takipçilerine ürün önerisinde bulunduğu ve hesabını yararlı şekilde kullandığını söyleyen gazetecilere şu karşılığı verdi: "Herkese örnek olabilecek bir hayatım var. Sağlıklı besleniyorum. Çok spor yapıyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla zaman geçiriyorum. Çok kitap okuyorum ve film izliyorum. Kullandığım ve sevdiğim şeyleri de paylaşıyorum." Kayı, Sabancı ile ilişkisi hakkındaki soruları cevaplamadı.







NAZLI KAYI KİMDİR?



Hacı Sabancı'nın Instagram hesabından da resmen ilan ettiği genç sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı 27 yaşında İstanbul doğumludur. Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olarak bilinen Kayı, sosyal medyayı çok aktif kullanmasıyla biliniyor.

HACI SABANCI KİMDİR?



Hacı Sabancı 1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğludur. İstanbul Saint-Benoit Fransız Lisesi'ni tamamladıktan sonra, Amerika/Boston TUFTS University'de ekonomi eğitimi aldı. Üniversite eğitiminin ardından Londra'da, City University'de Denizcilik ve Finans üzerine master programına katılarak eğitimini tamamladı.

Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hacı Sabancı, aynı zamanda Marinsa Denizcilik ve Hayat

Tekstil şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Babası Ömer Sabancı'nın 2004-2007 yılları arasında başkanlık yapmış olduğu TÜSİAD'a 2009 yılından beri üyedir. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hacı Sabancı, aynı zamanda Beşiktaş Kongre Üyesi'dir.