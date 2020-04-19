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  3. Nazan Öncel'den şaşırtan hareket: Ekmeği yakarak dezenfekte etti

Nazan Öncel'den şaşırtan hareket: Ekmeği yakarak dezenfekte etti

Nazan Öncel'den şaşırtan hareket: Ekmeği yakarak dezenfekte etti

Nazan Öncel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şaşırttı.

Koronavirüs nedeniyle dışarıdan gelen tüm malzemelerin dezenfekte edildiği bu dönemlerde Öncel, ekmeğini ocakta yaktı. O anları paylaşan ünlü isim, “Dışardan gelen her şey eve virüs getiriyor. Ekmekse ekmeği tütsülüyoruz, sebzeyse sirkeli suda bekletiyoruz. Sonra ayaza atıyoruz bütün gece. Ertesi gün dolaba koyuyoruz. Kafayı yedi herhalde diye düşüneceksiniz. Ben hep böyleydim zaten” dedi. 


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