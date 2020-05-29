Nazan Öncel: Rock müziğin kralı Erkin Koray'dır

Ünlü şarkıcı, besteci Nazan Öncel, sanatçı Erkin Koray ile olan bir anısını Instagram’da takipçilerine anlattı. 1996 yılında çıkan ‘Sokak Kızı’ albümündeki ‘Erkekler De Yanar’ şarkısının öyküsünden bahseden şarkıcı, o döneme ait olan bir röportaj kapağını da yayınladı.

BABA’DAN ONAY ALDIM



Öncel, “Erkin Koray rock müziğin kralıdır, aksini söyleyen çarpılır. ‘Sokak Kızı’ dönemi. Bir gün deli cesaretimi toplayarak kendisini aradım. “Ben bir şarkı yazdım, Erkekler De Yanar dedim adına, yetmedi bir de üstüne sizin mucidi olduğunuz elektro bağlama tınıları çok yakıştığı için ve o güzelim tınıyı insanlara hatırlatmak adına çaldırdım, dinlemeniz lazım” dedim. Var olsun kalktı geldi. Birlikte şarkıyı dinledik. Baba’dan onay aldım” dedi.

Nazan Öncel, yıllar önce Erkin Koray ile birlikte yapmış oldukları röportajın küpürünü paylaştı.