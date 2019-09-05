Naz Elmas'ın paylaşımı fanlarını heyecanlandırdı
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekimleri başladı. Yeni sezonda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi. Setten fotoğraf paylaşan Elmas, hayranlarını heyecanlandırdı.
MUHTEŞEM BULUŞMA
'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon çekimlerine start verildi. Dizinin yeni sezonunda kadroya dahil olan Burak Sergen ile Naz Elmas da dün 'EDHO' setindeydi.
İkili, dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ile sette böyle poz verdi. Naz Elmas buluşmayı instagram hesabından paylaştı.