Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı'ya eski sevgilinden bir şok daha!
Oyuncu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, kısa süre önce eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ'un nafaka davası açmasıyla büyük bir şok yaşamıştı. Son olarak Başbuğ, yeni bir dava daha açtı. Dava sonucu ise Özmandıracı'yı bir kez daha şoke etti.
Merve Nur Başbuğ, geçtiğimiz yıl ünlü oyuncu Naz Elmas'la evlenen eski sevgilisi Erol Özmandıracı aleyhine uzaklaştırma kararı aldırmış ve 20 bin liralık tedbir nafakası davası açmıştı. Günaydın'ın haberine göre Başbuğ; Özmandıracı'dan olan kızıyla birlikte Maslak'ta oturduğu daireden tahliye edilmek istendiğini, bu dairenin satışa çıkarıldığını belirtip yeni bir dava daha açtı.
'KİRA ÖDEYEMEZ'
Avukatı Handan Bakbak dilekçesinde, şunları söyledi: "Bu anne ile çocuğu mağdur edecek bir durum. Çocuk, bu eve alışmış. Okulu çok yakın. Anne, çocuğuyla ilgilendiği için asgari ücret karşılığı part-time çalışmaktadır. Kira ödeyecek durumu yoktur. Onlara yeni bir ikametgah tesis edilinceye kadar oturdukları daireye ihtiyati tedbir konulmasını istiyoruz." Avukatın açtığı davayı kabul eden mahkeme; Özmandıracı'nın müteahhitlik firmasının yaptığı Maslak'taki dairenin, davacı Merve Nur Başbuğ ile müşterek çocuğun kullanımına tahsis etti.