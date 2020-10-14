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  • Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın evliliklerinde kriz çıktı!
14 Ekim 2020 Çarşamba 11:37 | Son Güncelleme:

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın evliliklerinde kriz çıktı!

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın evliliklerinde kriz çıktı!

Geçen yıl aralık ayında dünyaevine giren oyuncu Naz Elmas ile iş adamı Erol Özmandıracı evliliklerinde kriz yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuşan ve küsen eşler, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arasına kara kedi girdi. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

İMALI MESAJ PAYLAŞTI

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan ünlü iş adamı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu. Güzel oyuncu ile eşinin bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu.

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