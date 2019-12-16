Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Naz Elmas, Erol Özmandıracı ile evlendi!

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen görkemli törene spor, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri dahil 550 kişi katıldı. Çiftin şahitliğini Bedrettin Dalan, Abdurrahim Albayrak, Ahmet Güneştekin ve Ömer Cansever yaptı.

Düğün sonrası röportaj veren çiftten Naz Elmas, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım" dedi.

'İLK GÖRDÜĞÜMDE ANLAMIŞTIM'

Galatasaray Yönetim Kurulu üyelerinden olan Erol Özmandıracı ise, "Onu ilk gördüğümde evleneceğimizi anlamıştım. Naz’ın ailede sıkı Galatasaray taraftarı" şeklinde konuştu. Çift, balayı için Maldivler'e gidecek.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas, 16 Haziran 1983 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Pedagog bir anne ve reklamcı bir babanın kızı olan Naz Elmas'ın, kendisinden sekiz yaş büyük olan ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da oyuncudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezundur.

Üniversite eğitimi devam ederken, başrolünü Özcan Deniz'le paylaştığı ”Haziran Gecesi” dizisinde canlandırdığı “Havin” karakteriyle ilk kez kameralar kaşısına çıktıktan sonra; aynı yıl gösterime giren Cem Yılmaz filmi G.O.R.A.'da, Erşan Kuneri karakterinin sekreterini canlandırdı.

31 Aralık 2014 tarihinde Emre Kıramer ile evlenen Naz Elmas, Mayıs 2015 tarihinde boşandı.

Ay Tutulması, Bir Ömür Yetmez, Ustura Kemal, Güzel Çirkin, Nefes, Doktorlar, El Gibi, Kördüğüm, Filinta, G.O.R.A., Ya Sonra ve Stajyer Mafya gibi yapımlarda roller alan Naz Elmas, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almaktadır. Naz Elmas, 1.65 metre boyunda, 55 kilo ve İkizler burcudur.

Naz Elmas'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi)

2018 – Tut Yüreğimden Anne (Sinema Filmi)

2017 – Bahtiyar Ölmez (TV Dizisi)

2016 – İstanbul Sokakları (Sibel) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Didem) (TV Dizisi)

2015 – Bizim Hikaye (Nesrin) (Sinema Filmi)

2014 – Filinta “Bir Osmanlı Polisiyesi (Azize) (TV Dizisi)

2014 – Stajyer Mafya (Canan) (Sinema Filmi)

2014 – Merhamet (Ahu) (TV Dizisi)

2013 – Güzel Çirkin (Nazlı) (TV Dizisi)

2012 – Ustura Kemal (Angeli) (TV Dizisi)

2011 – Ya Sonra (Burcu) (Sinema Filmi)

2011 – Ay Tutulması (Ayla) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Bir Ömür Yetmez (Melek) (TV Dizisi)

2009 – Nefes (Nefes) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Doktorlar (Eylül) (TV Dizisi)

2007 – 2008 – El Gibi (Ece) (TV Dizisi)

2006 – 2007 – Candan Öte (Gülen) (TV Dizisi)

2004 – G.O.R.A (Sekreter) (Sinema Filmi)

2004 – 2006 – Haziran Gecesi (Havin) (TV Dizisi)

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

Erol Özmandıracı, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde yapmış, lise öğrenimini ise İngiltere’de Oxfordshire Carmel College’de tamamlamıştır. Arkasından 1989 yılında yüksek öğrenim içim New York’a gitmiş ve burada Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi tahsili yapmıştır. Erol Özmandıracı, 1993 yılında okulu bitirdikten sonra, iki yıl, bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yapmıştır.Daha sonra ülkeye dönen Erol Özmandıracı, 1994 yılında Esteks Dış Ticaret şirketini kurmuş ve bu şirkette Kurucu Başkan ve CEO olarak ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri yapmıştır.

2006 yılında bu şirketin yapısı değişmiş ve tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri yapmaya başlamıştır. Bu arada Erol Özmandıracı, 2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir.

Erol Özmandıracı’nın, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.

Bay İnşaat şirketinde projeler, ülkenin ve dünyanın en iyi mimarları tarafından tasarlanmakta ve bu projelerin tamamı şirketin öz kaynakları kullanılarak yapılmaktadır. Projelerin zamanında teslim edilmesi, Bay İnşaat şirketinin en temel ilkesidir. Bugüne kadar tamamlanan projeler arasında Bay İstinye Konakları, Beyza Evleri Tarabya, Hilpark İstinye ve Hilpark Suites İstinye sayılabilir.Bu projeler şirketin sunduğu lüks ve tasarım yaklaşımının en somut örnekleridir. Bu arada Bay İnşaat şirketi, doğaya karşı üzerine düşen sorumlulukların bilincindedir ve kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı davranmaktadır.

Benim ormanım projesi kapsamında TEMA Vakfı aracılığı ile ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. Erol Özmandıracı, daha güzel bir Türkiye için ağaçlandırma çalışmalarının süreceğini söylüyor. Bay İnşaat şirketinin son projesi olan 42 Maslak, İstanbul’un kalbi sayılan Maslak’ta yükselmeye başlamıştır.

Bu proje şirketin en iddialı karma projelerinden biridir. Bu projede, yaşam başlı başına bir sanattır, felsefesinden yola çıkılmış. 42 Maslak projesine Artful Living adını veriyorlar. İlham veren projelerle kentin yaşam kalitesine ve marka değerine katkı yapmayı şirketinin vizyonu olarak açıklayan Erol Özmandıracı, misyonlarının proje çalışmalarından anahtar teslimine kadar her aşamada, kaliteden taviz vermeden, takım çalışmasına inanarak ve ilişkilerde güven ve saygıyı temel alarak çalışmak olduğunu söylüyor.

Erol Özmandıracı, yoga eğitmeni eski eşi Ceylan Altunç Özmandıra ile anlaşarak haziran ayında boşanma davası açmıştı. Taraflar mahkemeye boşanma protokolü sunarak ayrılmak istediklerini belirtmişti. Hakim, çiftin boşanmasına karar vermişti. Özmandıracı, bir çocuk sahibidir.