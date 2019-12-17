Naz Elmas hamile mi? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çifti, pazar akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi. 550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Düğünde Naz Elmas’ın kolundaki morluklar dikkat çekmiş ve serum takıldığı yüzünden kolunun morardığı açıklanmıştı.

Düğünden önce magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Naz Elmas “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” ifadelerini kullandı.

Düğünde son zamanlarda kilo alan Naz Elmas’ın hamile olduğu konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun düğünden çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada da “Naz Elmas hamile mi?” sorusu gündeme geldi.

(Magazinn.com)