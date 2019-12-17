Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8637
  • 6,5318
  • 278.442
  • 111730
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Naz Elmas hamile mi? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Naz Elmas hamile mi? O detay dikkatlerden kaçmadı!

Naz Elmas hamile mi" O detay dikkatlerden kaçmadı!

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı, 1,5 yıllık ilişkinin ardından önceki gün Ortaköy Esma Sultan Yalısı’nda dünyaevine girdi. Düğünde ise kulaktan kulağa bebek dedikodusu yapıldı.

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çifti, pazar akşamı Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleşen düğün ile hayatlarını birleştirdi. 550 kişinin katıldığı düğün törende nikahı Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç kıydı. Düğünde Naz Elmas’ın kolundaki morluklar dikkat çekmiş ve serum takıldığı yüzünden kolunun morardığı açıklanmıştı.

Düğünden önce magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Naz Elmas “Çok heyecanlı ve çok mutluyuz film gibi bir kare vardı. Bizim bir araya gelme sebebimiz Cimbom’luluğumuz. Erol’u ilk gördüğümde evleneceğim insan olduğunu anlamıştım” ifadelerini kullandı.

Düğünde son zamanlarda kilo alan Naz Elmas’ın hamile olduğu konuşulmaya başladı. Ünlü oyuncunun düğünden çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından sosyal medyada da “Naz Elmas hamile mi?” sorusu gündeme geldi.

(Magazinn.com)


Hande Erçel teyze oldu!
Naz Elmas hamile mi?
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
Ferhat ile Şirin dizisine flaş transfer!
Beren Saat'ten 'Atiye' itirafı
<p>Karabeyoğlu, Hibrit Uzay Roket Motoru Geliştirme (HURM) Projesi hakkında AA muhabirine yaptığı aç

´Bu Yaz Uzaya Çıkacak Roketin İlk Fırlatması Yapılacak´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyada 2019 nasıl geçti?