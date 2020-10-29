Nasipse Olur filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Nasipse Olur ne zaman çekildi?
Nasipse Olur filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Nasipse Olur oyuncuları arasında Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor. Selahattin Sancaklı yönetmenliğinde çekilen filmin senaryosu Barış Başar'ın kaleminden çıktı. Nasipse Olur filminin yapımcılığını ise Vahdet Erdoğan üstleniyor.
Nasipse Olur filmi 29 Ekim Show TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Saat 20.00'da başlayan filmin yönetmen koltuğunda Selahattin Sancaklı oturuyor. Nasipse Olur oyuncuları arasında Nur Sürer, Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı Nasipse Olur filmi, Barış Başar'ın kaleminden çıktı.
NASİPSE OLUR NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
29 Ekim Show TV yayın akışında yer alan ve TV'de ilk kez ekrana gelen Nasipse Olur, 14 Şubat 2020'de vizyona girmişti.
NASİPSE OLUR KONUSU NEDİR?
Günfer küçük bir kasabada yaşamaktadır. Mütevazi ve sakin hayatı önce babasını kaybetmesi ardında da kumar borcu yüzünden mafyayla uğraşması nedeniyle hayatı alt üst olur. Üstelik tam olarak bu dönemde evlenmeye hazırlandığı Yaşar’ın kendisini aldattığını da öğrenir! Ancak Günfer pes etmez, mücadeleye başladığı zaman Gökhan’la tanışır.
NASİPSE OLUR OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Burak Sevinç
- Algı Eke
- Zeyno Eracar
- Nur Sürer
- Yeşim Dalgıçer
- Ünal Yeter
- Selahattin Taşdöğen
- Hakan Bulut
- Erdem Baş
- Kıvanç Baran Arslan