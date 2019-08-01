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  3. Dünyaca ünlü modeli ten renginden dolayı otele almadılar

Dünyaca ünlü modeli ten renginden dolayı otele almadılar

Dünyaca ünlü modeli ten renginden dolayı otele almadılar

Dünyaca ünlü model Naomi Campbell, Cannes Film Festivali sırasında siyahi olduğu gerekçesiyle Fransa'nın güneyindeki bir otele alınmadı.

Paris Match'e röportaj veren dünyaca ünlü model Naomi Campbell, moda endüstrisindeki çeşitliliği tartışırken herkesi şaşkına çeviren bir olay anlattı. Campbell, Cannes Film Festivali sırasında arkadaşıyla bir otelde düzenlenen etkinliğe katılmak istedi ancak ten renginden dolayı içeri alınmadı.

OTELE ALINMADI
Olayın Cannes Film Festivali sırasında gerçekleştiğini söyleyen 49 yaşındaki Campbell, içeri alınmadığı otelin adını açıklamadı. "Ten rengimizden dolayı arkadaşımın ve benim içeri girmemize izin verilmedi" diyen model, otelin girişindeki görevlinin kendilerine etkinlikte yer kalmadığını söylediğini ancak gelen davetlileri almaya devam ettiğini söyledi.

"SİYAHİ OLDUĞUM İÇİN BAZI ÜLKELER FOTOĞRAFIMI KULLANMADI"
Campbell, geçtiğimiz Nisan ayında belirli bir ülkenin kendisini siyahi olduğu için reklam kampanyasında oynatmak istemediğini açıklamıştı. Model, olay hakkında "Bu eşitsizlik hala tam anlamıyla düzelmiş değil. Yeni bir kampanyanın yüzüyüm. Ancak bana, siyahi olduğum için belirli bir ülkenin benim fotoğrafımı kullanmayacağı söylendi" demişti.

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