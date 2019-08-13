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  3. Naim Süleymanoğlu filminde duygulandıran Eren Bülbül detayı

Naim Süleymanoğlu filminde duygulandıran Eren Bülbül detayı

Naim Süleymanoğlu filminde duygulandıran Eren Bülbül detayı

25 Ekim'de vizyona girmesi beklenen Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminde, 11 Ağustos 2017'de Trabzon'da şehit Eren Bülbül detayı duygulandırdı.

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filminin özel sahnesinde, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül anıldı.

F4'LER SELAM ÇAKIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, 1986'DA Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilişini anlatan sahnede; uçağın güvenliğini sağlayan F4 Efeler filosunun komutanından bir anons duyuluyor. Uçakta bulunan Süleymanoğlu'na seslenen komutan, "Ben Yarbay Eren Bülbül, vatanınıza hoşgeldiniz" diyerek şehidimize selam çakıyor.

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