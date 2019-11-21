Naim Süleymanoğlu filmi oyuncuları kimdir? Naim Süleymanoğlu filmi ne zaman vizyona giriyor?

Naim Süleymanoğlu’nun filmi oyuncuları ve vizyon tarihi merak ediliyor. Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filminin oyuncuları kimdir? Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğu Özer Feyzioğlu oturuyor. Filmde Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Filmin kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİNİN OYUNCULARI

Filmde Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck canlandırıyor. Filmin kadrosunda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler bulunuyor.

NAİM SÜLEYMANOĞLU FİLMİ NE ZAMAN VİZYONDA?

Dünyaca ünlü Türk halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi 22 Kasım’da vizyonda olacak.

Halter sporu için ailesini geride bırakan küçük Naim, başarılarla dolu bir hayat hikayesi yazmak için haltere başladı. Sonrasında dünya şampiyonu oldu. Bütün bu başarıların yanı sıra, Bulgaristan’da soydaşlarına yapılan zulmü dünya kamuoyuna duyurmak için Türkiye’ye iltica etti. Başarılarla dolu hayatında sürekli bir hasret ve gurbet olan Süleymanoğlu’nun hayat hikayesi sinemaya taşınıyor.