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  3. Nagihan Karader: Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı?

Nagihan Karader: Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı?

Nagihan Karader: Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı"

TV8'de yayınlanan 'Survivor Ekstra' programının yorumcuları, aynı takımda yer alan Katerina Dalaka ile Atakan Işıktutan arasındaki ilişkiyi tartıştı.

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı.

Nagihan Karadere, "Ben bunların ilişkisini çözemedim. Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı? Ne oldukları belli değil ya da hepsi. Atakan 'Kız kardeşimsin' diyor, bunların ilişkisini anlayan varsa bize de açıklasın" dedi.

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