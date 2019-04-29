Nagihan Karader: Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı?

Dalaka'nın, dokunulmazlık oyunu sırasında sanki hiç önemli değilmiş gibi Atakan'la şakalaşması, 'Survivor Ekstra' yorumcularını kızdırdı.

Nagihan Karadere, "Ben bunların ilişkisini çözemedim. Sevgili misiniz, kardeş mi, kanka mı? Ne oldukları belli değil ya da hepsi. Atakan 'Kız kardeşimsin' diyor, bunların ilişkisini anlayan varsa bize de açıklasın" dedi.