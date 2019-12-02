Ünlü oyuncu paylaştı! Bomba iddiaya belgeli yanıt

Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz’ın Pensilvanya’da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Çıkan haberlerin ardından Necati Şaşmaz cephesinden açıklama geldi. Ünlü oyuncu, avukatı aracılığıyla yazılı bir açıklama yaparak, iddialara yanıt verdi.

İşte, o açıklama:

"Kamuoyunun Duyuru

Bugün bir takım magazin gazeteleri ve sosyal medya hesaplarından Özge Eğrikar imzalı haber dayanak gösterilerek, müvekkil hakkında gerçeğe aykırı olarak yapılan haberler ve paylaşımlar neticesinde aşağıda ki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki; haber içeriklerinde geçen “hileli evlilik sebebiyle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması” ile ilgili olarak müvekkile ulaşmış bir tebligat olmadığı gibi suç duyurusu ile ilgili bir bilgimiz de bulunmamaktadır. Müvekkilimiz hakkında yapılan tek suç duyurusu, Nagehan Şaşmaz’ın “AĞIR KUSURLU” olduğunu gösteren whatsapp mesajlarının, boşanma davasının görüldüğü mahkemeye sunulmuş olması sebebiyle müvekkil hakkında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” şikayeti ile yapmış olduğu suç duyurusudur.

Bu noktada önemle altını çizmek istediğimiz husus Nagehan ŞAŞMAZ taraflar arasındaki boşanma davasında gizlilik ve basın yasağı kararlarını delmek için kendince çeşitli hileli davranışlarda bulunarak Cuma günü verdiği dilekçeleri hafta sonu haber yaptırmak için basına servis etmesidir. Söz konusu suç duyurusu doğru ise suç duyurusunun henüz yetkili Anadolu Cumhuriyet Savcısı’na dahi ulaşmadan, dilekçenin Çağlayan Adliyesi’ndeki adliye muhabirine ulaştırılmış olması herşeyi kanıtlamaktadır.

Haber içeriğinde belirtilen ve müvekkilimizin ABD vatandaşı bir kadınla evli olduğu iddiası ise tamamen büyük bir yalan ve iftiradır. Zira müvekkilim ekteki metinden de anlaşılacağı üzere 2001 yılında boşanmış olup Nagehan ŞAŞMAZ da bunu bilmektedir. Hal böyle iken Nagehan ŞAŞMAZ kendi ağır kusurlu davranışlarını gizlemek ve müvekkilden haksız menfaat elde etmek amacıyla bu ve benzeri bir kısım gerçek dışı iddialarla sürekli müvekkile yönlendirdiği tehdit ve şantajlar karşılıksız kalınca yaptığı iddia edilen suç duyurusunu basına servis ederek, müvekkilin itibarını sarsmak istemektedir. Sayın basın mensuplarından, müvekkil ile evliliğini bir ranta dönüştürmek isteyen Nagehan ŞAŞMAZ’ın bu hileli tutum ve davranışlarına paye vermemelerini önemle rica ederiz.

Bu iftirayı ortaya atan Nagehan Şaşmaz ve ilgililer hakkında süratle C. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağını Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Necati Şaşmaz adına

AV. ALTIN MİMİR"

NE OLMUŞTU?

Nagehan Şaşmaz, ünlü oyuncunun Amerikalı bir kadınla evli olduğunu söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var. Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019’da karşılıklı boşanma davası açtı.