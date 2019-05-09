Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!

Kutluay, Demet Şener’in 'Nafaka vermiyor' iddiasıyla başlattığı icra takibi karşısında açıklama yaptı. Söylenenlerin gerçek olmdığını dile getiren Kutluya, "Hayattaki tek işi, bitmiş boşanma davası üzerinden meşhur kalmaya devam etmeye çalışmak olan ve bu sebeple ödenmiş nafakaları bile ödenmemiş göstermeye çalışan zihniyete yazıklar olsun" dedi.

DİK DURACAĞIM

Bu sözlerin ardırdan Şener'den yanıt gecikmedi: Kendi çocuklarını bile düşünmeyen bu şahsın tarafıma yaptığı her türlü psikolojik şiddete rağmen, dik durmaktan ödün vermeden hayatıma devam edeceğm.