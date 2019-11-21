Nafaka açıklamasıyla olay olan Tuba Ünsal: Erkekten para almaya utanırım

Tuba Ünsal “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı” sözleriyle nafaka zengini kadınları kızdıracak bir açıklama yapmıştı. Üç evlilik geçiren, 2 çocuk annesi Tuba Ünsal, bir dergiye şunları söyledi:

- Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım.

- İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’.

- Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.

- Ben erkekten para almaya utanırım.

- Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim.

- Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim.

- Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum.