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  3. Nafaka açıklamasıyla olay olan Tuba Ünsal: Erkekten para almaya utanırım

Nafaka açıklamasıyla olay olan Tuba Ünsal: Erkekten para almaya utanırım

Nafaka açıklamasıyla olay olan Tuba Ünsal: Erkekten para almaya utanırım

Nafaka açıklamasıyla bir dönem magazin gündeminde çok konuşulan Tuba Ünsal, ünlü bir dergiye röportaj verdi. Ünsal'ın "Erkekten para almaya utanırım" sözler dikkat çekti.

Tuba Ünsal “Bir yıl evli kalmış kadın ömür boyu nafaka almamalı” sözleriyle nafaka zengini kadınları kızdıracak bir açıklama yapmıştı. Üç evlilik geçiren, 2 çocuk annesi Tuba Ünsal, bir dergiye şunları söyledi:

- Boşanırken ne kendim ne de çocuklarım için hiç nafaka almadım.

- İki eşimden de tek talebim şuydu: ‘Sorumluluk sahibi baba olun, yeter’.

- Doğru yaptım demiyorum. Sanırım fazla gururlu bir hareketti.

- Ben erkekten para almaya utanırım.

- Çocukken de babamdan para isteyemezdim. Ya da karşılığında masaj yapar, evi temizlerdim.

- Para kazanmaya 14 yaşımda başladım. 17’sinde babam iflas etti. Evi ben geçindirdim.

- Bir yıl evli kaldıktan sonra boşanan adamın ömür boyu kadına nafaka ödemesini asla doğru bulmuyorum.


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