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20 Ekim 2020 Salı 00:32 | Son Güncelleme:

Müzisyenler için ses ver!

Müzisyenler için ses ver!

Ünlü isimler, koronavirüs döneminde zor günler geçiren, müzisyen, orkestra ve sahne arkasında çalışan meslektaşlarına destek olmak için 27 Ekim'de Harbiye Açıkhava'da aynı sahneye çıkıyor.

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Kaan Sekban, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Hazal Kaya, Onur Saylak ve Zeynep Bastık & Emircan İğrek gibi isimler sahne alacak. ‘Sahneye Ses Ver’ özel dayanışma gecesinden elde edilecek bilet satış geliri, ‘Ahbap Derneği’ aracılığıyla ihtiyacı olan sahne emekçilerine ulaştırılacak.

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