Müzisyenler için ses ver!

Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Kaan Sekban, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Melek Mosso, Ceylan Ertem, Hazal Kaya, Onur Saylak ve Zeynep Bastık & Emircan İğrek gibi isimler sahne alacak. ‘Sahneye Ses Ver’ özel dayanışma gecesinden elde edilecek bilet satış geliri, ‘Ahbap Derneği’ aracılığıyla ihtiyacı olan sahne emekçilerine ulaştırılacak.