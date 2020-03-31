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  3. Müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti! Ata Demirer'den duygusal paylaşım

Müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti! Ata Demirer'den duygusal paylaşım

Müzisyen Yıldıran Güz hayatını kaybetti! Ata Demirer'den duygusal paylaşım

İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan gibi pek çok ünlü isimle birlikte çalışan müzisyen Yıldıran Güz, hayatını kaybetti.

45 yaşındaki Güz, geçirdiği kalp krizine yenik düştü. Ata Demirer, acı haberin ardından Yıldıran Güz ile fotoğrafını sayfasında paylaşıp altına şu notu düştü:

"Her ölüm zamansızdır ama bu çok çok ani oldu maalesef, Seni çok özleyeceğiz kardeşim Yıldıran Güz... Nurlar içinde uyu... Allah ailene sabır versin, hepimizin başı sağ olsun"


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