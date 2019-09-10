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  3. MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Ivana Sert'e tepki: Ses yok ama özgüven var

MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Ivana Sert'e tepki: Ses yok ama özgüven var

MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Ivana Sert'e tepki: Ses yok ama özgüven var

Moda sektöründen müzik dünyasına hızlı bir geçiş yapan Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde "Avrupa Turnesi’ne çıkacağım. Eurovision için de hazırım" demişti. Sert'e MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı'ndan çok sert tepki geldi: "Bu özgüven patlaması nedir? Boyunuzdan büyük laflar etmeyin."

İmalat Hatası adlı şarkısıyla müzik piyasasına giriş yapan Ivana Sert, ilk konserini Bodrum’da vermişti. Ahmet Kaya’nın Kum Gibi şarkısını bozuk Türkçesiyle seslendirince kelimelerin yanlış anlaşılmasına neden olmuş, ‘Şehirlere bombalar yağardı her gece’ şeklinde okuduğu dizeler, ‘Şehirlere dolmalar yağardı her gece’ olarak anlaşılmıştı.

Sosyal medyada gelen tepkilere rağmen konserlerine devam eden Ivana, sesine ve kendisine çok güvendiğini dile getirerek "Avrupa’da yaşayan Türk kardeşlerimden davet alıyorum. Yakında turneye çıkacağım. Diyafram dersleri de almaya başladım. Eurovision Şarkı Yarışması için hazırım. Türkiye’yi temsil etmeyi çok isterim” demişti. Müzik dünyasını ayağa kaldıran bu açklamaya bir tepki de MÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Seyhan’dan geldi. Seyhan, ‘’Bu nedir böyle özgüven patlaması? Barlarda şarkı söyleyin, dans edin, paralar kazanın. Kendinize uygun markaların reklamlarını kapın, kabul. Destekleyelim de ama hadsizce boyunuzdan büyük laflar edince kendinize gelmeniz için birazcık eleştirelim ya! Kategorinizin dışına çıkmayın derim" açıklamasını yaptı. Müzisyen Bahadır Sağlam da, "Sektörü bu hale getirenler utansın" açıklamasını yaparak Sert’in Eurovision açıklamasına tepki gösterdi.

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