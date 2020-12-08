Müttefik filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Başrolünde ünlü oyuncu Brad Pitt'in olduğu Müttefik filmi bugün saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlanacak. Peki, Müttefik filmi konusu nedir? Müttefik oyuncu kadrosunda kimler var?

MÜTTEFİK FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstihbarat subayı Max 1942 yılında Kuzey Afrika'da düşman hattında savaşmaktayken, Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile tanışır. İkili hemen birbirlerine aşık olurlar. Londra'da tekrar bir araya geldiklerinde ise aşkları savaşın büyük baskısına direnip direnememenin sınavını vermek zorunda kalacaktır.

MÜTTEFİK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Müttefik filminin oyuncu kadrosunda; Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan ve Daniel Betts gibi isimler yer alıyor.