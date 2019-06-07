Mutlu Mesut düğün

Arsenal’in Türk asıllı dünya yıldızı Mesut Özil ile 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, İstanbul’da Four Seasons Otel’de dünya evine girecek. Düğün öncesi Gülşe önceki akşam kına gecesi yaptı. Swissotel The Bosphorus İstanbul’daki geceye Özil ve Gülşe’nin akrabalarının yanı sıra yakın arkadaşları da katıldı. Amine Gülşe, gecede birkaç kıyafet değiştirdi ve bol bol dans etti. İlerleyen saatlerde kına gecesinin yapıldığı mekâna Mesut Özil geldi. Özil, içeriye Mustafa Yıldızdoğan’ın “Ölürüm Türkiyem” şarkısıyla girdi. Özil, Gülşe’nin duvağını kaldırdıktan sonra çift, Ankara’nın Bağları adlı şarkıyla dans etti.

16 BiN KiŞiYE YEMEK

Özil, Türk Kızılayı aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil, kurumun Türkiye’deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye’deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulundu.

BiN ÇOCUĞU AMELiYAT ETTiRECEK

Çift, bu mutlu günlerinde Mesut’un da üyesi olduğu BigShoe vakfı aracılığıyla ameliyat ihtiyacı olan tam 1000 çocuğun tüm masraflarını üstlenecek. Çoğunluğu Afrika ülkelerinde, bir kısmı da Türkiye’de olan bu muhtaç çocukların çok önce tespit edildiği ve ameliyatlarının planlandığı ifade ediliyor.