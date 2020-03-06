Mutlu evlilik sırlarına sadece Bensu inandı!

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Bensu Soral’a mutlu evliliğin sırrı sorulmuş.

Henüz bir senelik evli olan Bensu da “Karşılıklı saygı, sevgi, ilgi, empati ve hoşgörü şart. İyi bir ikili olursanız, mutlu olmak kolay” demiş.

Sonra da madde madde bir gününün nasıl geçtiğini sıralamış.

Haydi biz de maddeler üzerinden yorum yapalım.

1- Her sabah 05.00’te kalkarım. Kahvaltı-kahve ritüelim gerçekleştikten sonra sete gitmeyeceksem muhakkak bir saat yürüyüşe çıkarım demiş.

İşe gitme zorunluluğu olmayan her kadın mutlu olur.

Kahvaltı ritüelini gerçekleştirmek çalışan bir kadın için zordur.

Çünkü çalışan kadın, kahvaltısını iki arada bir derede belki de hiç yapmadan evden çıkmak zorunda kalabiliyor.

Yürüyüşe çıkmak mı?

O konuya hiç girmeyeyim.

2- Kahvaltının ardından spora giderim.

Spora gitmek mi?

Nerede, ne zaman? Çalışan kadının en büyük lüksü o koşuşturmacada hafta sonu vakit bulursa sahile gitmek olur.

3- Akşamüstü 16.00-17.00 arası şekerleme yaparım.

Gün içinde şekerleme yapmak, ‘ne büyük keyif’ denildiğini duyar gibiyim.

4- Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim.

Eşimden önce gitsem de akşama bir yemek yapsam diye düşünmek peki.

Anlayacağınız bu tüyolarla eminim Bensu çok mutludur.

Ama mutlu evliliğin sırrı; sevgi, saygı, anlayış dışında mutlu hayat şartlarından geçer o da gerçekten sevgi varsa.

Çünkü mutluluğun sadece parayla olmadığını ünlüler dünyasında çok gördük.

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