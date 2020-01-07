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  3. Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'dan boşanma açıklaması

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'dan boşanma açıklaması

Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'dan boşanma açıklaması

Ağustos 2010'da nikah masasına oturan Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya'dan kötü haber gelmiş ve çiftin boşandığı öğrenilmişti.

Boşanma sonrası ortak bir açıklama yayınlayan Üstündağ ve Özkaya, üzücü haberi şu sözlerle duyurdu:

"2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz."


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