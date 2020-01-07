Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya'dan boşanma açıklaması

Boşanma sonrası ortak bir açıklama yayınlayan Üstündağ ve Özkaya, üzücü haberi şu sözlerle duyurdu:

"2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz."