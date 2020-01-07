Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ nereli?

Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? sorusu magazin haberlerini takip edenler tarafından arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2010 yılında nikah masasına oturan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ ayrıldı. Haberin ardından Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında? merak edilmeye başladı. İşte yanıtı..

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

11 Şubat 1977'de Mersin'de doğan Mustafa Üstündağ, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamlamıştır. Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezundur.

İlk kez Yılan Hikayesi dizisiyle kamera karşısına geçtikten sonra 2000-2007 yılları arasında Dikkat Bebek Var, Yıldızların Altında, Yarım Elma, Bedel, Hayat Bilgisi, Uy Başuma Gelenler, Aşka Sürgün ve Yersiz Yurtsuz gibi birçok dizide yer almıştır.

Ecem Özkaya Üstündağ ile 2010 yılında evlenen Mustafa Üstündağ’ın Ahmet Kaan isimli bir erkek çocuğu bulunmaktadır.

Son olarak Çukur dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Mustafa Üstündağ, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye 2018 yılında dahil olmuş ve Baran karakterine hayat vermektedir. Mustafa Üstündağ, 1.74 metre boyunda, 78 kilo ve Kova burcudur.

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Ödülleri:

2011 – 16. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi) – Vay Arkadaş

2008 – 13.Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Genç Oyuncu- Zeynep’in Sekiz Günü

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Mustafa Üstündağ’ın rol aldığı diziler ve filmler:



2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Boran) (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Kahraman Koçovalı) (TV Dizisi)

2017 – Bu Sayılmaz (Armağan) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Haşmet) (TV Dizisi)

2015 – Şeytan Tüyü (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Kara Davut Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Haşmet) (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Kadir) (Sinema Filmi)

2014 – Aşkın Kanunu (Çetin) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Sermet) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Makasçı) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Asaf) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Selami) (TV Dizisi)

2011 – Gün Akşam Oldu (Ayhan) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (Çaycı) (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Sadık) (Sinema Filmi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TV Programı)

2010 – Cümbür Cemaat Aile (Yavuz) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Kutsal Damacana 2: İt Men (Kurt Adam) (Sinema Filmi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Hüsnü Baba) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Sarhoş) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Çetin) (Sinema Filmi)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Tutuklu) (TV Filmi)

2008 – Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Muro) (Sinema Filmi)

2008 – Gülümse (Kasap) (Kısa Film)

2008 – Dilber’in Sekiz Günü (Kasabanın Delisi) (Sinema Filmi)

2007 – Zincirbozan (Talat) (Sinema Filmi)

2007 – Zeynep’in Sekiz Günü (Ali) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Mehmet Emin) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Muro) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Sado) (Sinema Filmi)

2005 – Yolculuk (Hüseyin) (TV Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Sado) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Celal) (TV Dizisi)

2004 – Uy Başuma Gelenler (Cemal) (TV Dizisi)

2004 – Gülizar (Ali) (TV Filmi)

2004 – Cennet Mahallesi (İlker) (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Saksafoncu) (Sinema Filmi)

2003 – Metropol Kabusu (Behlül) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Soyguncu) (TV Dizisi)

2003 – Bedel (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Çaycı) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Bölüm Oyncusu) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Kapkaççı) (TV Dizisi)

2000 – Köçek (Sarhoş) (TV Filmi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Zeki) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)