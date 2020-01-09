Mustafa Üstündağ, Ecem Özkaya'dan boşanır boşanmaz Mekke'ye gitti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterine hayat veren Mustafa Üstündağ, 10 yıldır beraber olduğu Ecem Özkaya ile yollarını ayırdı. Evliliklerinden bir oğulları olan ikili, tek celsede boşandı. Ecem Özkaya'dan boşanan oyuncu Mustafa Üstündağ, Mekke'den paylaşım yaptı.

Üstündağ, yaptığı bu paylaşımın altına, "Alemlerin tek efendisi olan, güzellerin güzeli tek olan Allah’a kulluk ediyorum. Yok başka efendim tek olan Allah vardır. Sizi bilmem ama rabbim benim olduğu gibi hepimizin yanında. Siz yüce gönüllülerden rica ederim benim inancımı sorgulamayın. Ben yek ve bir olan alemlerim efendisi yüce Allah'a boyun bükerim. Secdeye yatarım" notunu düştü.