Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı!

İki hafta önce önce Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına katılan şarkıcı, program sonrası aniden fenalaşmıştı. Üç gün boyunca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören şarkıcı, hastaneden taburcu olup evinin yolunu tutmuştu.

Bugün yeni bir gelişme yaşandı. Snob Magazin'in haberine göre; Mustafa Topaloğlu'nun yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Topaloğlu'nun, kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve bilincinin açık olduğu ifade edildi.